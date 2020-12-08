نائب يكشف بالأرقام والتفاصيل عن أسباب ستدفع لانهيار الكهرباء في العراق

2020/12/08 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، أمجد العقابي، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، عن الأسباب التي ستدفع بانهيار منظومة الكهرباء في العراق.

وقال العقابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نقص الطاقة الكهربائية الحاصل في الوقت الحالي سببه انخفاض ضغط الغاز وعدم دفع المستحقات المالية إلى ايران، مما تسبب بفقدان 7 آلاف ميكا واط في البداية".

وأضاف، أن "العراق مقبل على فقدان نحو 4 الاف ميكا واط، اضافة الى ان هنالك 8 محطات استثمارية تعمل بـ 25 بالمئة من كفاءتها بسبب نقص الغاز، والدفع لها ملزم سواء عملت بكامل طاقتها او لا".

وأشار العقابي إلى، ان "وزارة الكهرباء تعامل بتعسف من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بهدف الاطاحة بالوزير الحالي، برفضه صرف اي مبالغ للوزارة لغرض صيانة محطاتها وادامة الشبكات، والقاء كامل المسؤولية عليها في نقص الطاقة وانها السبب الرئيس للتدهور الحاصل في الكهرباء لعدم وجود خطط لتطويرها".

ولفت عضو لجنة النفط والطاقة، إلى ان "العراق يعاني اليوم من ازمة في الطاقة الكهربائية في فصل الشتاء رغم استخدامها باقل ماموجود في فصل الصيف"، مشيراً الى ان "الوزارة تعرضت الى ظلم كبير خلال الفترة الحالية، والقي على كاهلها الاخطاء التي وقعت بها الوزارة في الماضي عندما كانت الاموال كثيرة ويسيرة".

وحذر العقابي من "حلول الكارثة في فصل الصيف القادم ان لم تحل مشكلة تخصيص المبالغ الكافية الى الوزارة لصيانة المحطات والشبكات خلال شهري شباط واذار المقبلين".

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