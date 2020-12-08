الرافدين يرفع قيمة الفوائد الممنوحة للمودعين لديه إلى 4 بالمئة تحتسب شهرياً

2020/12/08 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين عن فوائد مالية تبلغ ٤ بالمئة للمواطنين الذين يقومون بإيداع اموالهم لدى المصرف.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان فائدة حسابات التوفير للمواطنين تمنح 4 بالمئة للذين يودعون أموالهم في المصرف وتحسب نهاية كل شهر.

ودعا الرافدين، المواطنين الى "زيارة فروع المصرف والاطلاع على التعليمات وايداع اموالهم والاستفادة من هذه الخدمة واستلام الفوائد المالية التي يقدمها المصرف".

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