وفد وزاري عراقي غدا في القاهرة

2020/12/08 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يزور العاصمة المصرية القاهرة غداً الأربعاء وفد وزاري عراقي برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء الصحة والتجارة والصناعة وتستمر الزيارة ثلاثة أيام.وقال مصدر مسؤول في السفارة العراقية بالقاهرة للصحيفة الرسمية ان : الوفد سيوقع خلال الزيارة؛ سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري تشمل تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلاً عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخراً.واضاف ان الوفد سيجري خلال الزيارة، لقاءات ثنائية بين وزراء الجانب العراقي ونظرائهم المصريين، فضلاً عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات المهمة في القاهرة، مبينا ان اجتماعا ثلاثيا سيعقد بين أعضاء المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري، على هامش الزيارة./انتهى3

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