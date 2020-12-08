لجنة نيابية تكشف عن مفارقة بطعام السجناء: يفوق الجنود بـ6 الاف دينار يوميا!

2020/12/08 | 09:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن فوارق كبيرة بين طعام السجناء والجنود، مبينة أن وجبة السجين الواحد تبلغ 9 الاف دينار يوميا بينما تبلغ وجبة الجندي 3 الاف دينار يوميا.

وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “وجبة السجين تبلغ 9 الاف دينار يوميا فيما وجبة الجندي تبلغ 3 الاف دينار”.

وأضاف الزرفي، أن “العديد من الوزارات هي استهلاكية ولا تدر إيرادات”، مشيرا إلى أن “ العراق لا يحتاج اليوم الى وزارات استهلاكية”.

وبشأن قضية الرواتب أكد الزرفي أن “الرواتب موجودة ولن تنقطع او تتأخر خلال الفترة المقبلة”.



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