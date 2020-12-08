عرض مغري .. الرافدين ينافس الرشيد ويرفع فوائده الى ٤٪؜ للمواطنين المودعين اموالهم

2020/12/08 | 09:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين اليوم الثلاثاء عن

فوائد مالية تصل الى 4% للمواطنين

المودعين اموالهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان،

ان "فائدة حسابات التوفير للمواطنين

تمنح ٤ بالمئة للذين يودعون اموالهم في

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