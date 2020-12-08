وفد وزاري عراقي يزور مصر غدا

2020/12/08 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

يزور العاصمة المصرية القاهرة غداً الأربعاء وفد وزاري عراقي برئاسة وزير التخطيط خالد نجم البتال، يضم وزراء «الصحة والتجارة والصناعة» وتستمر الزيارة ثلاثة أيام.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسؤول في السفارة العراقية بالقاهرة قوله إن «الوفد سيوقع خلال الزيارة؛ سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري”.

وأضاف المصدر، أن “المذكرات ستشمل تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلاً عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخراً».

وسيجري الوفد خلال الزيارة، لقاءات ثنائية بين وزراء الجانب العراقي ونظرائهم المصريين، فضلاً عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات المهمة في القاهرة، كما سيعقد اجتماع ثلاثي بين أعضاء المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري، على هامش الزيارة.



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