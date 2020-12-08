مصير بوغبا مع مان يونايتد.. وكيل اللاعب يخرج عن صمته

2020/12/08 | 09:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

قال مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوغبا، إن لاعب الوسط الفرنسي يجب أن يرحل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات المقبلة، وقبل نهاية عقده في يونيو 2022.

ونقلت مصادر صحفية عن رايولا قوله اليوم الثلاثاء: "من الأفضل الحديث بصراحة والنظر إلى الأمام وعدم إهدار الوقت في البحث عن شخص نلقي عليه اللوم

وأضاف : بول بوغبا غير سعيد في مانشستر يونايتد ولا يستطيع التعبير عن نفسه بالطريقة التي يريدها وبالشكل المتوقع منه".

وتابع: "إنه يحتاج إلى تغيير الفريق ويحتاج إلى أجواء جديدة.



أعتقد أن أفضل حل للطرفين هو بيعه في فترة الانتقالات المقبلة"

وشارك بوغبا، المنضم من يوفنتوس في 2016، في ثماني مباريات في الدوري الانكليزي هذا الموسم، ودخل التشكيلة الأساسية خمس مرات فقط، ولا يزال يعاني ليكون على مستوى التوقعات العالية للمشجعين.

المصدر سكاي نيوز

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