الرافدين يحدد نسبة الفائدة التي يمنحها للمودعين

2020/12/08 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، منحه فوائد مالية بنسبة 4% للمواطنين الذين يقومون بايداع اموالهم لدى المصرف.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "فائدة حسابات التوفير للمواطنين تمنح ٤ بالمئة للذين يودعون اموالهم في المصرف وتحسب نهاية كل شهر".

ودعا المصرف المواطنين الى "زيارة فروع المصرف والاطلاع على التعليمات وايداع اموالهم والاستفادة من هذه الخدمة واستلام الفوائد المالية التي يقدمها المصرف".

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