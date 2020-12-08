قاد القوات الأميركية عند دخول بغداد.. اختيار لويد أوستن وزيراً للدفاع

2020/12/08 | 09:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الاميركية لدخول بغداد عام 2003 وترأس القيادة المركزية (سنتكوم)، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية.

وتفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي افغانستان والعراق والبالغ 67 عاما على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته.

ويعد أوستن، المولود في 8 أغسطس 1953، القائد الثاني عشر للقيادة المركزية الأميركية، وهو أول أميركي من أصول إفريقية يتولى هذا المنصب.

وقبل شغله لهذا المنصب، عمل أوستن نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، وقبلها كان الجنرال أوستن أخر قائد للقوات الأميركية في العراق، وتحت أمرته جرت عملية ”الفجر الجديد“ التي استمرت حتى 15 ديسمبر الأول 2011، وخلالها تم سحب أخر جندي أميركي من العراق.

وفي 6 ديسمبر 2012 أعلن البنتاغون أن الرئيس السابق باراك أوباما رشح الجنرال أوستن لمنصب قائد القيادة المركزية الأميركية.



وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيينه في هذا المنصب 5 مارس 2013، وتولاه رسمياً في 22 مارس 2013.

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