فاطمة المرنيسي ونشيد النساء نحو الحرية - حسن مدن

2020/12/08 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ليس المغرب وحده من فقد فاطمة المرنيسي، المناضلة النسوية والأكاديمية وصاحبة المؤلفات الشهيرة في قضايا المرأة والحداثة والإسلام.



كلنا في العالم العربي نفقد برحيلها واحدة من أبرز وأعمق الوجوه النسائية التي تركت بصمات لن يمحوها الزمن.نشأت الفقيدة التي عرفت بأبحاثها الفكرية والاجتماعية لخدمة قضايا تحرير المرأة، في عائلة برجوازية في مدينة فاس عُرفت بتعاطفها مع الحركة الوطنية المناوئة للاستعمار الفرن ......





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