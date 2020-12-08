كربلاء تخسر 60 الف فرصة عمل بسبب التظاهرات وكورونا

2020/12/08 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، عن فقدان 60 الف فرصة عمل في قطاع الفنادق بسبب أزمة التظاهرات وانتشار فيروس كورونا.

وقال الخطابي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “محافظة كربلاء المقدسة فقدت 60 الف فرصة عمل بالفنادق بسبب التظاهرات وجائحة كورونا”.

وأضاف الخطابي، أن “التخصيصات المالية لكربلاء دون مستوى استحقاقها”، مشيرا إلى أن “كربلاء كانت ممنوعة من البنى التحتية ابان النظام السابق”.

وبشأن مشروع المستشفى التركي، أوضح الخطابي أن “العرقلة في المستشفى التركي سببها تأخر لجان استلامه”، لافتا إلى أن “هناك طرح لتحويل ادارة المستشفى التركي الذي يعتبر الأول من نوعه منذ 45 عاما الى الاستثمار”.



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