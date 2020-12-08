2020/12/08 | 09:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 | 09:34 صباحاً | عدد القراءات : 30

نائب: الكاظمي يتعامل بـتعسف مع وزارة الكهرباء

اكد عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب امجد هاشم العقابي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتعامل بتعسف مع وزارة الكهرباء،محذراً من حصول كارثة وانهيار كبير في الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل.

وقال العقابي في بيان صحفي ان : نقص الطاقة الكهربائية الحاصل في الوقت الحالي سببه انخفاض ضغط الغاز وعدم دفع المستحقات المالية الى ايران مما تسبب بفقدان 7 الاف ميكا واط في البداية، مبينا اننا مقبلون على فقدان نحو 4 الاف ميكا واط،اضافة الى ان هنالك 8 محطات استثمارية تعمل بـ25 % من كفاءتها بسبب نقص الغاز،والدفع لها ملزم سواء عملت بكامل طاقتها او لا،محملاً رئيس الوزراء ووزارة النفط مسؤولية هذا الامر.

وكشف العقابي عن ان وزارة الكهرباء تعامل بتعسف من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،بهدف الاطاحة بالوزير الحالي،برفضه صرف اي مبالغ للوزارة لغرض صيانة محطاتها وادامة الشبكات،والقاء كامل المسؤولية عليها في نقص الطاقة وانها السبب الرئيس للتدهور الحاصل في الكهرباء لعدم وجود خطط لتطويرها.

واضاف بأننا نعاني اليوم من ازمة في الطاقة الكهربائية في فصل الشتاء رغم استخدامها باقل ماموجود في فصل الصيف،مشيراً الى ان الوزارة تعرضت الى ظلم كبير خلال الفترة الحالية،والقيت على كاهلها الاخطاء التي وقعت بها الوزارة في الماضي عندما كانت الاموال كثيرة ويسيرة.

وحذر العقابي من حلول الكارثة في فصل الصيف المقبل ان لم تحل مشكلة تخصيص المبالغ الكافية الى الوزارة لصيانة المحطات والشبكات خلال شهري شباط واذار المقبلين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكاظمي يتعامل بـتعسف مع وزارة الكهرباء ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الكاظمي يتعامل بـتعسف مع وزارة الكهرباء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).