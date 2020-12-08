زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب محافظة إيرانية محاذية للعراق

2020/12/08 | 09:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن حاكم مدينة قصرشيرين بمحافطة كرمانشاه غرب ايران مراد علي تاتار، الثلاثاء، الزلزال الذي ضرب ضواحي المدينة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم لم يسفر عن وقوع اضرار.

وقال تاتار في تصريح ان زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه في الساعة الواحدة و 54 دقيقة و 50 ثانية من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (العاشرة و 24 دقيقة و 50 ثانية مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).

واضاف: انه وفق ما اعلنه مركز رصد الزلازل بالبلاد (المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران) فقد وقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الارض على بعد 12 كم من مدينة قصر شيرين.

وقال: انه وفور وقع الزلزال توجهت عدة فرق لتفقد المدينة كما تابعنا الامور في القرى، ولحسن الحظ لم يصلنا لغاية الان اي تقرير بوقوع خسائر بشرية او مادية.



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