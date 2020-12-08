اسرة الطالباني توافق على اليوم الوطني للعراق

2020/12/08 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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جلال الطالباني

المعلومة/بغداد..

أكدت وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، الثلاثاء، موافقة أسرة رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني على تزامن ذكرى وفاته مع اعلان اليوم الوطني للعراق الذي يصادف في الثالث من شهر تشرين الاول من كل عام.

وقال ناظم في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “أسرة الطالباني عدت هذا الامر نوعاً من التكريم بتزامن العيد الوطني للعراق مع ذكرى الوفاة، باعتبار ان الزعماء الوطنيين يذكرون بما قدموه لبلدهم وليس بحوادث وفاتهم”.

وأضاف، أن “جميع العقبات أمام مشروع هذا القانون قد ازيلت بشكل كامل، وسيرفع قريبا الى مجلس النواب لقراءته للمرة الثانية ثم التصويت عليه”.

واختارت وزارة الثقافة والسياحة والاثار يوم الثالث من تشرين الاول ليكون يوما وطنيا للعراق، بعد ان شهد هذا اليوم من العام 1932، انتهاء الانتداب البريطاني وقبول عضوية العراق في عصبة الامم ليصبح الدولة التي تحمل الرقم 57 في هذه المنظمة الدولية.



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