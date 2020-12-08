الدولار يقفز مجدداً في الأسواق المحلية

2020/12/08 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، مجدداً في الأسواق المحلية بالعراق، ليلامس سعر الارتفاع الجديد اليوم الثلاثاء، 128 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وبلغ سعر بيع الدولار 127,500 دينار عراقي، بينما سعر الشراء 126,500، بشكل تقريبي، أما أسعار العملات العالمية الأجنبية، فإن اليورو بلغ سعره 100 يورو لكل 121,20 دولار.

في حين جاء سعر الأسترليني 100 باوند لكل 133,57 دولار، بينما سعر الليرة التركية بلغ 100 دولار لكل 784,28 ليرة تركية، في حين بلغ سعر أونصة الذهب عالمياً ️$ 1869,40.

أما سعر برميل نفط الخام برنـت فهو 48,66 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكـي 45,47 دولار.

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