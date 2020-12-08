صحف الثلاثاء تهتم بزيارة وفد سعودي للعراق وزيارة وفد وزاري عراقي للقاهرة غدا

2020/12/08 | 10:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اهتمت الصح الصادرة اليوم الثلاثاء الثامن من اذار بزيارة وفد سعودي للعراق برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي وزيارة وفد وزاري عراقي للقاهرة غدا.،صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان الرئاسات الثلاث، استقبلت امس الاثنين، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، وبحثت معه مجمل القضايا المشتركة لاسيما الاقتصادية، مؤكدة ان العراق يتطلع الى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، .وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، والوفد المرافق له، وفي مستهل اللقاء نقل الوزير القصبي، تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس الجمهورية، فيما حمّل الرئيس، الوزير القصبي، تحياته وتقديره لجلالة الملك وسمو ولي العهد، .وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.وأكد الرئيس أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.وأشاد اللقاء بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها.من جانبه، قدّم الوزير القصبي عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً التزام المملكة في دعم استقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.من جهته، استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء انه جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصُعد، فضلاً عن البحث في الخطوات المتخذة للمضي بتعزيز التعاون الاقتصادي.واضاف: ان الوفد السعودي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الى رئيس الوزراء، وتأكيد جلالته على أهميّة تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة.ورحّب رئيس مجلس الوزراء بزيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في الشهر الماضي، كما دعا المجلس التنسيقي الى تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية.كما أكّد رئيس الوفد السعودي أن تعزيز التعاون القائم سيمكن البلدين الشقيقين من مواجهة التحديات المشتركة سواء في مجال مواجهة جائحة كورونا، أو في المجالات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على رفاه البلدين واستقرارهما، فضلاً عن تعزيز السِلم الإقليمي.الى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي »: ان اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتعاون وفقاً لاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقَّعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وبما يحقق المصالح المتبادلة.وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يدعم تعزيز التعاون بين البلدين، وكلَّ ما ينشِّط عجلة الاستثمار والاقتصاد في العراق وتذليل العقبات، من خلال التشريعات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة.من جهته، عبَّر الوزير القصبي عن رغبة المملكة العربية السعودية بإدامة التواصل والتعاون مع العراق في المجالات كافة، مشيراً إلى أن المملكة ستسخِّر كل الجهود من الخبرات والإمكانات لتحقيق نتائج التعاون على أرض الواقع.هذا ونقل الوفد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الشورى السعودي إلى سيادته، كما حمَّلَ سيادته تحياته لقيادة المملكة وشعبها.الى ذلك، انطلق امس الاثنين ملتقى رجال الأعمال العراقي السعودي برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح صحفي، ان» ملتقى رجال الأعمال العراقي السعودي، انطلاق بحضور الوفدين الرسميين للجانبين، ورجال الإعمال وممثلي الشركات الاستثمارية العراقيين والسعوديين».وفي السياق ذاته، ترأس وزير التخطيط، الدكتور خالد بتال النجم، ، اعمال اللجنة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والإغاثة، ضمن اعمال المجلس التنسيقي العراقي- السعودي المشترك، الذي بدا أعماله، امس الاثنين في بغداد، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير التجارة، ماجد القصبي.وذكر بيان لوزارة التخطيط » انه في مستهل الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات ذات العلاقة، رحب الوزير بالوفد الضيف، مثمنا مستوى التعاون وما وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مختلف المجالات.واضاف: انه جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها، اتفاقية حماية الاستثمارات بين العراق والمملكة العربية السعودية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتوفرة في العراق، وإمكانية دخول الشركات السعودية للاستثمار في العراق.وتابع: كما ناقش الجانبان، تفاصيل المشاريع التي سيتم تمويلها من القرض السعودي.الى ذلك شهد اللقاء توقيع اتفاقية إنشاء صوامع غلال في محافظة الديوانية بمبلغ 25 مليون دولار.لدعم القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، بالإضافة الى توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى الصقلاوية بقيمة 15 مليون دولار .لتقديم الخدمات الطبية والصحية لابناء محافظة الانبار، كما وقّع الطرفان محضري اللجنة الإسلامية والثقافية و الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي العراقي- السعودي المشترك.صحيفة الصباح اهتمت بزيارة وفد وزاري عراقي للقاهرة غدا وقالت ان وفدا وزاريا عراقيا برئاسة وزير التخطيط.خالد نجم البتال سيزور القاهرة غدا.وقال مصدر مسؤول في السفارة العراقية بالقاهرة: إن «الوفد سيوقع خلال الزيارة؛ سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري»، مشيراً إلى أن «المذكرات ستشمل تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلاً عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى بغدادمؤخراً».واشار الى ان الوفد سيجري خلال الزيارة، لقاءات ثنائية بين وزراء الجانب العراقي ونظرائهم المصريين، فضلاً عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات المهمة في القاهرة، موضحا ان اجتماعا ثلاثيا بين أعضاء المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري، على هامش الزيارة.صحيفة الزمان اهتمت بالعلاقة بين بغداد واربيل وقالت ان المحادثات بين بغداد وأربيل تستمر للتوصل إلى اتفاق نهائي‮ ‬للخلافات بضمنها ملفي‮ ‬النفط والمستحقات المالية‮ ‬،‮ ‬ مشيرة الى ان وفدا من برلمان كردستان‮ ‬،‮ ‬سيزور بغداد للتباحث بشأن الخلافات العالقة والضغط بأتجاه اطلاق حصة الاقليم‮ .‬وقال نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي،‮ ‬أن‮ (‬وفداً‮ ‬رفيعاً‮ ‬من البرلمان سيزور بغداد الأسبوع المقبل من أجل تحقيق الدعم السياسي‮ ‬والبرلماني،‮ ‬جنباً‮ ‬إلى جنب مع إرسال الوفد المفاوض لحكومة إلاقليم الذي‮ ‬يضم جهات تنفيذية‮)‬،‮ ‬ .واضاف ان‮ (‬وفد حكومة إلاقليم‮ ‬مؤلف من الاختصاصيين بحسب السلطة التنفيذية،‮ ‬لكنه بحاجة إلى دعم سياسي‮ ‬وبرلماني‮ ‬وكذلك دعم رئاسة الإقليم وجميع القوى السياسية‮)‬،‮ ‬ لافتا الى ان‮ (‬البرلمان‮ ‬يساند اتفاق كردستان والحكومة الاتحادية على تسليم‮ ‬250 ‮ ‬ألف برميل من النفط‮ ‬يومياً‮ ‬و50 ‮ ‬بالمئة من واردات المنافذ الحدودية إلى بغداد،‮ ‬وتثبيت حصة إلاقليم ومستحقاته المالية في‮ ‬موازنة‮ ‬2021 ‮ ‬ونحن بانتظار اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي‮ ‬المقرر عقده اليوم الثلاثاء‮)‬،‮./انتهى‬

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