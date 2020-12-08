هل يجب أن تتخلى أميركا عن

2020/12/08 | 10:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يستعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتولي منصبه في 20 يناير المقبل لا يزال الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين جاريا بشأن حملة "الضغط الأقصى" على إيران التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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