موضحةً الفئات المشمولة بها.. التربية النيابية تعلن عن عقود للمحاضرين بموازنة العام المقبل

2020/12/08 | 10:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم

الثلاثاء، أن الموازنة الاتحادية للعام

المقبل ستتضمن عقوداً للمحاضرين، وفق

ضوابط معينة.

وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي في

تصريح صحفي: "ستكون هناك عقود للمحاضرين

بحسب

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