على مدى يومين متتاليين.. العراق على موعد جديد مع الأمطار

2020/12/08 | 10:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع رئيس المنبئين الجويين في هيئة

الانواء الجوية، محمود عبد اللطيف،

اليوم الثلاثاء، تأثر العراق بامتداد

منخفض جوي من البحر المتوسط.

وذكر عبداللطيف عبر منصته على

’’فيسبوك’’، انه "بات من المؤكد تأثير

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