2020/12/08 | 10:08 - المصدر: سفن سكاي

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7sky: اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي عن حالة الطقس في العراق خلال الايام المقبلة وبحسب الجداول الموضحة ادناه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجداول … حالة الطقس للايام الاربعة المقبلة بحسب الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي 7 SKY TV.

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