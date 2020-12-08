اجتماع مشترك بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وحركة التغيير

2020/12/08 | 10:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً في مدينة اربيل .

وقال مصدر مطلع لـPUKmediaك ان اجتماعاً مشتركاً سيعقد، اليوم الثلاثاء في مقر رئاسة اقليم كوردستان بمدينة اربيل بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير.

واضاف المصدر: ان بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني سيترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني في الاجتماع.

واشار المصدر الى ان الاجتماع سيناقش الاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان والحوارات الجارية مع الحكومة الاتحادية لمعالجة الملفات المالية العالقة.

PUKmedia خاص

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