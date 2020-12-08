أسعار الدولار مستمرة في الارتفاع في الاسواق العراقية.. أرقام جديدة للصرف

2020/12/08 | 10:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم الثلاثاء 8 كانون الاول 2020 وسط ارتفاع مستمر منذ امس

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

127,100

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 126,500

بيع 127,500

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اربيل / بورصة

126,700

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البصرة / بورصة

127,150

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النجف / بورصة

127,250

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السليمانية / بورصة

126,900

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