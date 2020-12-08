انطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء

2020/12/08 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

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تطلق المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء حملة تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفاً ضد وباء كورونا لتكون أول بلد غربي يخطو هذه “الخطوة الهائلة” في مكافحة الفيروس المستجد.

وتعتبر بريطانيا، البلد الذي يسجل أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا هي أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف فايزر بيونتيك الألماني الأميركي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

ويُنتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قراراً مماثلاً بحلول أواخر كانون الأول الحالي فيما بدأت روسيا بالفعل توزيع لقاحها سبوتنيك في.

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