2020/12/08 | 10:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 54 دقيقة

ترامب يعتزم التوقيع على أمر يعطي أولوية التطعيم ضد كورونا للأمريكيين

منذ ساعة واحدة

بايدن يختار جنرالاً سابقاً وزيراً للدفاع

منذ 11 ساعة

جورجيا تجدد تأكيد فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

منذ 13 ساعة

“كورونا” ينقل منتدى دافوس إلى سنغافورة

منذ 21 ساعة

الاتحاد الأوروبي يعتزم اعتماد عقوبات جديدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان

منذ يومين

دولة عربية تمدد حظر التجول لمواجهة كورونا

منذ يومين

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب شمال تشيلي

منذ يومين

الصحة العالمية تدعو لعدم التراخي في ظل التفاؤل بالتوصل إلى لقاحات

منذ يومين

إيران تكشف عن “أداة” اغتيال فخري زاده

منذ يومين

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء أولى عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء أولى عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).