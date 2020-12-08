كريمو النسب

2020/12/08 | 10:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستغرق عملية استخراج الأوراق الثبوتية لمجهولي النسب رحلة غير قصيرة في أروقة المحاكم، وربما يتعذر عليهم إنجاز الكثير من المعاملات بسبب عدم امتلاكهم مستمسكا رسميا، صحيفة "القضاء" أعدت تقريرا يتضمن القوانين والإجراءات باستيضاح الرأي القضائي والقانوني في ما يخص خطوات هذه المعاملة.

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