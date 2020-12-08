4 مقاتلات روسية تدخل قائمة أكثر الطائرات الحربية شعبية في العالم

2020/12/08 | 10:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أدرج خبراء من مجلة فلايت إنترناشونال البريطانية أربع طائرات مقاتلة روسية في قائمة أفضل 10 نماذج للطائرات العسكرية الأكثر شعبية في العالم، والتي نُشرت في دليل القوات الجوية العالمية 2021.

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