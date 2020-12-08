مقارنة الإنسان سلوك وعمل بين الخير والشر - فلاح أمين الرهيمي

2020/12/08 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي العالم الفيلسوف لقمان الحكيم إنسان مثل أي إنسان في هذا الوجود اكتسب علمه ومعرفته وخبرته من خلال التجربة والواقع فأصبح يمتاز بعقل ثاقب وراجح في حياته وأصبح مضرب الأمثال والأقوال ولم يحتكر علمه ومعرفته وإنما نشرها من خلال مدرسته الواقعية في العالم ..



سأله أحد تلاميذ قائلاً : كيف نعرف الإنسان ونقارنه بين الشر والخير ؟ فأجابه يمكن معرفة الإنسان من خلال عمله وسلوكه وتصرفاته ومعرفته.



وتحضرني الآن قصة وا ......





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