ائتلاف النصر يصدر بياناً بشأن تظاهرات كردستان ويدعو لاستجابة سريعة للمطالب

2020/12/08 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، بياناً بشأن التظاهرات التي يشهدها إقليم كردستان، فيما دعا إلى استجابة سريعة لمطالب مواطني الإقليم.

وقال ائتلاف النصر في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نساند المطالب المشروعة للمواطنين في كردستان العراق بالحياة الحرة الكريمة، ومنها تأمين الرواتب وأساسيات قوت الشعب".

وأضاف: "ندين القمع الممارس ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام، وندعو لإستجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، وإطلاق حرية الإعلام، وحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأكد ائتلاف النصر أن "تحقيق مطالب الشعب، رهن إدارة وطنية فعّالة ونزيهة وحيوية قادرة على الإستجابة لمتطلبات الحكم، وإن خلاص العراق كدولة يكمن بنظام المواطنة والحكم الرشيد، وتحرير الدولة من المحاصصة والفساد وتبعية الإرادة والقرار".

وأشار البيان، إلى أنّ "الحقوق والمطالب هي ذاتها لجميع مواطني العراق من زاخو الى الفاو، وتحقيقها رهن قيام حكم عادل نزيه وكفوء".

يتبع .



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