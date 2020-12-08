رسمياً.. بريطانيا تبدأ التطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر

2020/12/08 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأت بريطانيا، الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، بعمليات التطعيم بلقاح فايزر الأمريكي ضد فيروس كورونا، بشكل رسمي.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح بدأت في إنكلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية".

وأضافت، أنه "سيتعين على غالبية سكان المملكة المتحدة الانتظار حتى عام 2021 لأخذ اللقاح، مع إعطاء الأولوية لنزلاء دور المسنين والعاملين فيها، يليهم مقدمو الرعاية الصحية وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا".

وقال ستيفن بويس مدير خدمة الصحة العامة في المملكة المتحدة إن "توزيع اللقاح سيكون أشبه بماراثون وليس بسباق الجري السريع".

وذكرت الصحف البريطانية أن "الملكة إليزابيث الثانية البالغة 94 عاما وزوجها الأمير فيليب البالغ 99 عاما سيحصلان على اللقاح قريبا، وقد يحصل ذلك في مكان عام لتشجيع الناس على الاقتداء بهما".

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، بأنه "في حلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن "نحو 70 مستشفى ستبدأ عميات التطعيم اليوم".

وتابعت، أن "90 مواطناً بريطانياً تلقى لقاح كورونا في أول 15 دقيقة من بدء عمليات التطيعم".

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