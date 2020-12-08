رئيس الجمهورية :التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة

2020/12/08 | 10:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة ./انتهى2

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