شرطة كربلاء تقوم بحملة توعية حول الابتزاز الالكتروني و الحفاظ على سرية البيانات

2020/12/08 | 10:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ نفذت مفارز شعبة الشرطة المجتمعية التابعة لقيادة شرطة كربلاء المقدسة حملة توعية موسعة حول الابتزاز الألكتروني والحفاظ على سرية البيانات والصور والمحادثات .وقد تم خلال الحملة توزيع البوسترات والإرشادات التي توضح كيفية تجنب الوقوع فريسة الابتزاز الالكتروني من خلال تفعيل أمان الشاشة الخاص بالهاتف وعدم الكشف عن كلمة السر وتجنب ارسال الصور الخاصة بافراد العائلة.وتعريف المواطنين بالطرق الواجب اتباعها في حال تعرض أحدهم الى فخ الابتزاز الالكتروني من خلال إبلاغ الجهات المختصة ./ انتهى

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