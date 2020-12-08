انطلاق حملات التطعيم الجماعي بلقاح مضاد لفيروس كورونا في بريطانيا

2020/12/08 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت حملة التلقيح ضد كورونا في بريطانيا مع إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر ضعفا، في وقت سجلت فيه البلاد أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا وهو 61 ألف وفاة.

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