محافظ النجف يتحدث عن تفاصيل طريق الحج البري الذي يربط العراق بالسعودية

2020/12/08 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، عن

البدء بأنشاء طريق للحج البري، يربط

محافظة النجف بالسعودية.

وقال الياسري في لقاء متلفز، إن "وزارة

الاسكان والاعمار، احالت مشروع طريق

الحج البري الى البرلمان في 2012،

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