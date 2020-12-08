ائتلاف العبادي يدن القمع ضد المتظاهرين ووسائل الاعلام في اقليم كوردستان

2020/12/08 | 10:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دان ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الثلاثاء، ممارسة القمع ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام في اقليم كوردستان، مشددا على ضرورة الإستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين، وإطلاق حرية الإعلام، وحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وقال الائتلاف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (8 كانون الاول 2020)، ان "ائتلاف النصر يساند المطالب المشروعة للمواطنين في كردستان العراق بالحياة الحرة الكريمة، ومنها تأمين الرواتب وأساسيات قوت الشعب، ويدين القمع الممارس ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام، ويدعو لإستجابة سريعة لمطالب المتظاهرين، وإطلاق حرية الإعلام، وحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف البيان، "ويرى ائتلاف النصر إن تحقيق مطالب الشعب، رهن إدارة وطنية فعالة ونزيهة وحيوية قادرة على الإستجابة لمتطلبات الحكم، وإن خلاص العراق كدولة يكمن بنظام المواطنة والحكم الرشيد، وتحرير الدولة من المحاصصة والفساد وتبعية الإرادة والقرار.



إن الحقوق والمطالب هي ذاتها لجميع مواطني العراق من زاخو الى الفاو، وتحقيقها رهن قيام حكم عادل نزيه وكفوء".

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