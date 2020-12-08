الإطاحة بما يسمى امر مفرزة بداعش في كركوك

2020/12/08 | 10:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن القاء القبض على امر مفرزة مايسمى قاطع داقوق ضمن عصابات داعش الإرهابية.

وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بعملية استباقية أستخباراتية تمكنت من خلالها مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من القاء القبض على امر مفرزة مايسمى قاطع داقوق ضمن عصابات داعش الارهابية والمطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب هو مشترك بعدة عمليات ارهابية ضد قوات البيشمركة ، واشرافة على عدد من عمليات ارهابية اخرى ضد القوات الامنية والمواطنين في قضاء داقوق، فيما تم استهداف وكره عام ٢٠١٥ في قرية البو محمد بالقضاء ذاته خلال ممارسة اعماله الارهابية من قبل طيران الجيش الأبطال وعلى اثرها تم بتر ساقة اليسري”.

وأضاف البيان أنه “تم تدوين اقولة ابتدائيا” بالاعتراف وايداعة التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.



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