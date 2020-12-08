الذهب عند ذروة أسبوعين بفضل رهان على تحفيز أميركي

2020/12/08 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين الثلاثاء 8 ديسمبر بفضل آمال في توصل مشرعين أميركيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر تشرين الثاني عند 1871.52 دولار.



وزاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1873.50 دولار للأونصة.

وأبرز فرض إجراءات عزل أكثر صرامة لكبح الإصابات المتزايدة الحاجة لمزيد من التحفيز، وأعلنت كاليفورنيا قيودا جديدة أمس في حين تدرس نيويورك حظر تناول الطعام داخل المطاعم.



ويُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.65 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 1021.50 دولار بينما كسب البلاديوم 0.1% إلى 2333.74 دولار.

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