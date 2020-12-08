بالرغم من التطبيع يبقى الكيان الصهيوني وضيع

2020/12/08 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

لا عتب على اللاهثين خلف سراب الامل

الصهيوني بل السعة والرحب لشخصيات كشف

زيف الحقيقة الصهيونية ، والعتب على

العلمانيين الذين يتشدقون بالحرية

واحترام المعتقد وخصوصية الانسان وهم

يرون يوم

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