هزة ارضية بقوة 4.1 تضرب منطقة كرميان

2020/12/08 | 11:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، الليلة الماضية، منطقة كرميان، حسبما اكدت مصادر رسمية.

وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيان، ان الهزة الارضية كانت بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي قضاء خانقين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدة PUKmedia، فإن مركز الهزة الارضية كان في قرية سعيد سعيد التابعة لمدينة قصر شيرين في الجمهورية الاسلامية الايرانية ويبعد 21 كم عن مركز قضاء خانقين.

PUKmedia خاص

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