رئيس الوزراء العراقي يبحث تعزيز التعاون مع وفد اقتصادي سعودي

2020/12/08 | 11:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مساء أمس الاثنين، وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير التجارة ماجد عبد الله القصبي، وبحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، …

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