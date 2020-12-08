شاهد بالفيديو: حادثة “مفجعة في العراق.. مدرسة ابتدائية تغلق أبوابها “وتنسى” طالباتها في الداخل.. الخوف والبكاء يسيطر على الأطفال

2020/12/08 | 11:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بحادثة غريبة من نوعها بعد قيام الكوادر التدريسية في احدى مدارس بعقوبة الابتدائية، بغلق الابواب في نهاية الدوام على الطالبات مع نسيانهن داخل المدرسة.

واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، مجموعة من طالبات الابتدائية وهن محتجزات داخل مدرستهن بعد اغلاق الابواب من قبل احدى المعلمات ونسيانهن داخل المدرسة.

واستطاع عدد من الاهالي كسر قفل المدرسة واخراج الطالبات اللاتي كان الخوف والبكاء يسيطر عليهن اثناء خروجهن من البوابة.

انه #العراق بلد العجائب الـ 100 … اغلاق مدرسة ابتدائية "للاطفال" بالقفل على طلاب المسائي ونسيانهم حتى جاء ذويهم لاخراجهم

وزارة التربية ومديرياتها بالمدراء والمعلمين انهم اطفال طلاب علم ومكان للتعليم ليست حديقة حيوانات بداخلها حيوانات مفترسة

ديالى – بعقوبة تحديدا pic.twitter.com/0RCbqqpenW

— MOHAMMED A.WAHAB ✪ (@Mohammed_wahab) December 7, 2020

من جانبها، أعفت وزارة التربية، الثلاثاء، مديرة مدرسة الابتكار الابتدائية في محافظة ديالى، وعاقبت الكادر، بعد حبس الأطفال.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه إن، “وزير التربية علي الدليمي وجه مدير عام تربية ديالى الاستاذ جعفر الزركوشي بتشكيل لجنة عليا عاجلة للتحقيق في الموضوع “.

وبحسب البيان، “تابع السيد الزركوشي عمل اللجنة التحقيقية المشكلة والتي اكملت مهمتها خلال ساعاتٍ قليلة بتثبيت تقصير واضح على ادارة المدرسة “.

وأكدت الوزارة على اتخاذ عدد من الاجراءات من بينها:

اعفاء ادارة المدرسة من مديرة ومعاونات ونقلهم الى مدارس نائية .

توجيه عقوبة التوبيخ الى مديرة المدرسة والمعاونات وهي اشد انواع العقوبات التي توجه للموظف في حالة التقصير .

نقل حارس المدرسة وموظف الخدمة لثبوت حالة التقصير ايضا .

ودعت التربية “كافة ادارات المدارس بالاهتمام العالي بالطلبة ورعايتهم، مع توجيه اقسام الاشراف بمتابعة الدوام في المدارس وتطبيق شروط السلامة والحفاظ على ابناءنا الطلبة “.

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