عضو الطاقة النيابية : الكاظمي يتعامل بـ”تعسف” مع وزارة الكهرباء

2020/12/08 | 11:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب امجد هاشم العقابي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتعامل بـ”تعسف”مع وزارة الكهرباء،محذراً من حصول كارثة وانهيار كبير في الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل.

العقابي قال في بيان تلقت “خبر برس ” نسخة منه ، ان نقص الطاقة الكهربائية الحاصل في الوقت الحالي سببه انخفاض ضغط الغاز وعدم دفع المستحقات المالية الى ايران مما تسبب بفقدان 7 الاف ميكا واط في البداية،ومقبلون على فقدان نحو 4 الاف ميكا واط،اضافة الى ان هنالك 8 محطات استثمارية تعمل بـ25 بالمئة من كفاءتها بسبب نقص الغاز،والدفع لها ملزم سواء عملت بكامل طاقتها او لا،محملاً رئيس الوزراء ووزارة النفط مسؤولية هذا الامر.

وكشف العقابي ان وزارة الكهرباء تعامل بتعسف من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،بهدف الاطاحة بالوزير الحالي،برفضه صرف اي مبالغ للوزارة لغرض صيانة محطاتها وادامة الشبكات،والقاء كامل المسؤولية عليها في نقص الطاقة وانها السبب الرئيس للتدهور الحاصل في الكهرباء لعدم وجود خطط لتطويرها.

واضاف بأننا نعاني اليوم من ازمة في الطاقة الكهربائية في فصل الشتاء رغم استخدامها باقل ماموجود في فصل الصيف،مشيراً الى ان الوزارة تعرضت الى ظلم كبير خلال الفترة الحالية،والقي على كاهلها الاخطاء التي وقعت بها الوزارة في الماضي عندما كانت الاموال كثيرة ويسيرة.

وحذر العقابي من حلول الكارثة في فصل الصيف القادم ان لم تحل مشكلة تخصيص المبالغ الكافية الى الوزارة لصيانة المحطات والشبكات خلال شهري شباط واذار المقبلين.

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