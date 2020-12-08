مصرف الرشيد : منح قرض اسكان للمواطنين في المناطق المحررة يصل الى (٣٠) مليون

2020/12/08 | 11:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء الموافق ٨كانون الاول ٢٠٢٠ عن منح قروض اسكان للمواطنين في المناطق المحررة”.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان التعليمات التي اصدرها المصرف تضمنت منح القرض لمالكي الدور السكنية المهدمة والمتضررة جراء العمليات العسكرية في المناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية”.

واضاف ان القرض يمنح للمواطنين موظفين وغير موظفين بشرط ان لايكون بذمته قروض او سلف ممنوحة لهم من مصرفنا او مصارف اخرى وعدم حصول المواطن على تعويض او منحة عن الاضرار التي اصابت داره ، وبين ان تلك القروض تشمل محافظتي الانبار وصلاح الدين حصرا حسب التقسيم الوزاري ، علما ان المبلغ الممنوح يصل الى (٣٠) مليون دينار”.

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