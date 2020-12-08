الرافدين: منح فوائد 4٪؜ على حسابات التوفير في نهاية كل شهر

2020/12/08 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن فوائد مالية تصل الى 4% للمواطنين المودعين اموالهم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "فائدة حسابات التوفير للمواطنين تمنح ٤ بالمئة للذين يودعون اموالهم في المصرف وتحسب نهاية كل شهر" . ودعا المصرف "المواطنين الى زيارة فروع المصرف والاطلاع على التعليمات وايداع اموالهم والاستفادة من هذه الخدمة واستلام الفوائد المالية التي يقدمها المصرف".

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