مصرف الرشيد يطلق قروض اسكان للمواطنين في المناطق المحررة تصل الى 30 مليوناً

2020/12/08 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن اطلاقها قروض للمواطنين في المناطق المحررة تصل الى 30 مليون دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "مصرف الرشيد قرر اطلاق قرض اسكان للمواطنين في المناطق المحررة تصل الى (٣٠) مليون"، مبينا ان "القروض تشمل محافظتي الانبار وصلاح الدين حصرا حسب التقسيم الوزاري".واضاف ان "التعليمات التي اصدرها المصرف تضمنت منح القرض لمالكي الدور السكنية المهدمة والمتضررة جراء العمليات العسكرية في المناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية".واشارالى ان "القرض يمنح للمواطنين موظفين وغير موظفين بشرط ان لايكون بذمته قروض او سلف ممنوحة لهم من مصرفنا او مصارف اخرى وعدم حصول المواطن على تعويض او منحة عن الاضرار التي اصابت داره ".

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