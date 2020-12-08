البرلمان بشأن احتجاجات السليمانية: لم تحدث بسبب ’قانون الاقتراض’

2020/12/08 | 11:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الثلاثاء، على التظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية في إقليم كردستان، فيما طالب حكومة الإقليم بحلحلة الأمور والتحرك الجاد.

وقال كريم، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقى "ناس" نسخ منه، (8 كانون الأول 2020): "ندعوا حكومة الإقليم إلى التحرك الجاد لحلحلة الامور ومعالجة مواضع الخلل التي تضفي للإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، فضلا عن اعتماد سياسة التهدئة واحترام حرية الرأي و التعبير والتظاهر السلمي فهو حق مشروع لكل فرد عراقي"، مؤكداً أن "بقاء الحال على ما هو عليه وعدم الاستماع بجدية للمحتجين على تأخير رواتبهم، سيفاقم الازمة اكثر وسيصلنا الى منعطف غير سليم".

وتابع، أن "مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم ليست وليدة الساعة، ولم تحدث بسبب عدم إدراج فقرة تخصهم ضمن قانون تمويل العجز المالي والمصوت عليه مؤخرا داخل مجلس النواب، بل هي مشكلة بدأت منذ ما يقارب أربع سنوات مضت، وأن المعني بها هو حكومة الإقليم وحدها، ورغم ذلك نحن ندعو الأخيرة إلى فتح باب الحوار مع حكومة بغداد لإيجاد حل مناسب لعموم الملفات ضمن أطر الدستور وبخاصة موضوع الرواتب كونها ترتبط اساسا بقوت الناس وارزاقهم التي يجب أن تكون بعيدة عن أي خلاف، فهم أولا وأخيرا جزء من المنظومة الإدارية للدولة".

ولفت، إلى أن "هناك العديد من المخرجات التي يمكن اللجوء اليها لحل هذه الأزمة، منها ربط ملف توزيع رواتب الإقليم مباشرة من بغداد وبحسب الوحدة الإدارية التي ينتمي اليها، وهذا يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون بين بغداد واربيل والتأسيس لقاعدة بيانات رصينة يمكن الاستناد عليها في هذا الموضوع".

وتابع البيان، "وقدم الكعبي تعازيه ومواساته لعوائل شهداء التظاهرات المشروعة، متمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى".

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