في كربلاء.. القبض على شخص سرق 12 دراجة نارية

2020/12/08 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاءألقت شرطة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم اعترف بسرقة (12) دراجة نارية في المدينة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أنه “تمكن قسم مكافحة الإجرام من القاء القبض على متهم اعترف بقيامه بسرقة 12 دراجة نارية مختلفة الأنواع في مناطق متفرقة من المدينة”.وأضاف “عملت مفارز مكافحة الإجرام وبعد …

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