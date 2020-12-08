2020/12/08 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن تظاهرات محافظة السليمانية في إقليم كردستان احتجاجا على فساد السلطات هناك، فيما تجاهل ذكر الشهداء مكتفيا بالإشارة الى وقوع إصابات.وقال صالح في بيان اطلع عليه “النور نيوز” اليوم “نُتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في مدينة السليمانية منذ أيام، من تظاهرات واحتجاجات شعبية وما …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات السليمانية تحمل رئيس الجمهورية على اصدار بيان.. هذا نصه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات السليمانية تحمل رئيس الجمهورية على اصدار بيان.. هذا نصه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).