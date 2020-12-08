برميل النفط يتراجع الى 48 دولار

2020/12/08 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع استمرار ارتفاع إصابات “كورونا” حول العالم وتشديد القيود المرتبطة بالتباعد الاجتماعي.وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 0.7% إلى 48.45 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.6% عند 45.49 دولار للبرميل.وذكرت مصادر لوكالة …

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