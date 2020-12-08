2020/12/08 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية رئيس الاقليم.. انطلاق قمة ثلاثية للأحزاب الرئيسية في كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/08 | 11:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برعاية رئيس الاقليم.. انطلاق قمة ثلاثية للأحزاب الرئيسية في كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برعاية رئيس الاقليم.. انطلاق قمة ثلاثية للأحزاب الرئيسية في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).