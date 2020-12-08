قفزة للدولار في العراق

2020/12/08 | 11:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} واصلت أسعار صرف الدولار في العراق، الارتفاع اليوم الثلاثاء.

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